Giardino di Pojega su Rai 1 la bellezza della Valpolicella in Linea Verde Italia

Veronasera.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giardino di Pojega sarà in primo piano nella prossima puntata di Linea Verde Italia, il celebre programma dedicato alle eccellenze e ai paesaggi italiani. La puntata speciale, interamente dedicata a Verona e al suo territorio, andrà in onda oggi, 29 novembre, alle 12.25 su Rai 1 e sarà. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Giardino Pojega Rai 1