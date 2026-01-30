Ragazzino 11enne lasciato giù dal bus nella neve la decisione sull’autista

Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla neve dopo essere sceso dal bus in un’area montana. Ora si aspetta una decisione sull’autista, che potrebbe essere sanzionato. L’episodio ha riacceso il dibattito su come vengano gestiti i controlli e le regole per i minori sui mezzi pubblici.

Un episodio avvenuto lungo una tratta di trasporto pubblico in area montana ha riacceso l’attenzione su regole tariffarie, controlli a bordo e tutela dei minori. Un ragazzo di 11 anni sarebbe stato fatto scendere dall’autobus perché privo del titolo di viaggio ritenuto valido secondo la nuova tariffazione in vigore. Dopo l’accaduto, l’azienda coinvolta ha avviato verifiche interne e disposto una sospensione cautelare del conducente. La vicenda riguarda un collegamento tra comuni del Bellunese, in un periodo caratterizzato da temperature rigide e presenza di neve. Secondo quanto ricostruito, il minore stava rientrando a casa dopo la scuola e viaggiava su una linea utilizzata abitualmente anche da altri studenti residenti nella zona.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’undicenne è finita nella neve a Belluno dopo aver preso l’autobus.

