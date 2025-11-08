Auto nel mirino raffica di spaccate a San Jacopino | Almeno dieci in pochi giorni
Firenze, 8 novembre 2025 – Non si ferma l’incubo delinquenza a San Jacopino. In pochi giorni, ci sono state una decina di spaccate. A denunciarlo è Simone Gianfaldoni, l’infaticabile portavoce del comitato Cittadini attivi di San Jacopino, insieme a Jacopo Bianchi, ex consigliere comunale di Firenze. «Assistiamo quotidianamente a episodi di illegalità: spaccio, scippi, bivacchi molesti e, non ultime, le spaccate alle auto con furto – spiega Gianfaldoni –. Negli ultimi giorni si sono registrati almeno dieci episodi tra viale Redi, via Benedetto Marcello, via Galliano e l’area tra via Ponte alle Mosse e viale Belfiore». 🔗 Leggi su Lanazione.it
