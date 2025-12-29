Raffaele Ciurnelli ambasciatore di Arezzo agli Australian Open Juniores
Raffaele Ciurnelli, giovane talento del Tennis Giotto di Arezzo, è stato selezionato per partecipare agli Australian Open Juniores. Nato nel 2008, l’atleta si prepara a vivere la sua prima esperienza in uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo, in Australia. Questa partecipazione rappresenta un importante traguardo nella sua crescita sportiva e un’opportunità per confrontarsi con i migliori giovani talenti internazionali.
