Raffaele Ciurnelli ambasciatore di Arezzo agli Australian Open Juniores

Raffaele Ciurnelli, giovane talento del Tennis Giotto di Arezzo, è stato selezionato per partecipare agli Australian Open Juniores. Nato nel 2008, l’atleta si prepara a vivere la sua prima esperienza in uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo, in Australia. Questa partecipazione rappresenta un importante traguardo nella sua crescita sportiva e un’opportunità per confrontarsi con i migliori giovani talenti internazionali.

Raffaele Ciurnelli giocherà gli Australian Open Juniores. L'atleta del Tennis Giotto, nato nel 2008, ha conseguito il pass per partecipare a uno dei quattro tornei giovanili più importanti del mondo ed è pronto a partire alla volta dell'Australia dove vivrà le emozioni di debuttare in uno slam.

