Raffaele Ciurnelli, giovane tennista dell’Associazione Tennis Giotto di Arezzo, parteciperà agli Australian Open Juniores. Nato nel 2008, ha ottenuto il pass per uno dei principali tornei giovanili internazionali. L’atleta si preparerà a vivere l’esperienza del suo primo Slam in Australia, un’opportunità importante per la sua crescita sportiva e per il suo percorso nel tennis giovanile.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Raffaele Ciurnelli giocherà gli A ustralian Open Juniores. L’atleta del Tennis Giotto, nato nel 2008, ha conseguito il pass per partecipare a uno dei quattro tornei giovanili più importanti del mondo ed è pronto a partire alla volta dell’Australia dove vivrà le emozioni di debuttare in uno slam. I risultati ottenuti a livello internazionale nel corso dell’ultima stagione, tra cui spicca la vittoria del titolo europeo Under18 di doppio, hanno permesso a Ciurnelli di guadagnare i punti nella classifica ITF - International Tennis Federation per rientrare tra le migliori promesse del ranking mondiale e per meritare così l’accesso agli Australian Open. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffaele Ciurnelli giocherà gli Australian Open Juniores

Leggi anche: Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto giocherà gli Australian Open Juniores

Leggi anche: Jennifer Brady di ritorno agli Australian Open 2026: giocherà le qualificazioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto giocherà gli Australian Open Juniores.

Raffaele Ciurnelli giocherà gli Australian Open Juniores - L’atleta del Tennis Giotto ha conseguito il pass per uno dei quattro tornei giovanili più importanti del mondo ... lanazione.it