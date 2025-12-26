Rafa Nadal | C’è un motivo per cui Sinner perde poche partite ma non mi identifico con lui e Alcaraz

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadal spiega le differenze tra i due dominatori del tennis attuale: “Jannik è metodico e solidissimo, Carlos più istintivo e spettacolare”, chiarendo perché non si riconosce in nessuno dei due. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Carlos Alcaraz, l'accusa pesante: "Lui e Sinner inferiori a Rafa Nadal"

Leggi anche: Jannik Sinner commenta la vittoria: “Sconfitte non piacevoli con Alcaraz, ma mi hanno stimolato. Con lui amicizia speciale”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nadal e il vero motivo del forfait a Montecarlo: la rivelazione dello zio Toni - Niente Masters 1000 sulla terra rossa per lo spagnolo, che da tempo combatte contro diversi problemi fisici. corrieredellosport.it

Rafa Nadal, secondo figlio in arrivo: Xisca è in dolce attesa - Il condizionale è d'obbligo perché né Nadal né Perelló hanno confermato le voci in arrivo dalla Spagna, ma due diverse riviste hanno dato per certa la gravidanza. gazzetta.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.