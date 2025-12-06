Carlos Alcaraz l' accusa pesante | Lui e Sinner inferiori a Rafa Nadal
"Penso che la carriera di Carlos sia straordinaria e che sia sulla buona strada per diventare uno dei migliori giocatori della storia. Vediamo cosa sta realizzando e ha capacità atletiche incredibili. Ha tutto". Caros Alcaraz ha un estimatore d'eccezione: Toni Nadal. Lo storico coach di Rafa - oltre che zio del campione maiorchino - ha sempre avuto un debole per lo spagnolo. E non si sognerebbe mai di dargli qualche consiglio: "Ma perché dovrebbe consultarmi? Ha un ottimo allenatore e l'ultima cosa di cui ha bisogno è che mi chieda consiglio, perché penso che sia sulla strada giusta". Toni Nadal, però, ha anche ammesso che non può essere paragonato a Rafa, proprio come Siner. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
