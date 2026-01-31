L’attrice canadese Rachel McAdams ha raccontato un aneddoto sulla sua esperienza in

L'attrice canadese, star di Send Help, ha ricordato un aneddoto sulla lavorazione della commedia cult di Mark Waters con Lindsay Lohan. I due ruoli che cambiarono la carriera e la vita di Rachel McAdams furono quelli in Le pagine della nostra vita e Mean Girls. In particolare, quest'ultimo, in cui recitò nei panni della reginetta di bellezza liceale Regina George. Tuttavia, all'epoca il provino di McAdams per Mean Girls fu per una parte molto diversa da quella che poi ottenne. L'attrice inizialmente aveva fatto il casting per il ruolo di Cady Heron, la protagonista del film, parte poi assegnata a Lindsay Lohan, all'epoca diciassettenne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rachel McAdams: "Ero troppo vecchia per un ruolo in Mean Girls? Lo presi come un complimento"

Rachel McAdams ha condiviso un ricordo toccante di Diane Keaton durante la cerimonia della stella sulla Walk of Fame.

Rachel McAdams, attrice canadese nota per le sue interpretazioni cinematografiche, ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles.

