Rachel McAdams, attrice canadese nota per le sue interpretazioni cinematografiche, ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Questo riconoscimento celebra il suo contributo all’industria del cinema e la sua carriera artistica. L’evento sottolinea l’importanza del suo lavoro e la sua presenza nel panorama cinematografico internazionale.

(LaPresse) L’attrice canadese Rachel McAdams è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. McAdams, candidata all’Oscar come migliore attrice non protagonista per ‘Il caso Spotlight’, ha recitato in oltre trenta film, diretta da alcuni dei più importanti registi contemporanei come Wim Wenders, Woody Allen, Terrence Malick, Brian De Palma, Guy Ritchie, Richard Curtis e Sam Raimi. L’attrice 47enne si è commossa durante il suo discorso, ringraziando i genitori per il loro amore e sostegno, e ha anche ringraziato attrici e attori scomparsi con i quali ha recitato, tra cui Diane Keaton, Gena Rowlands e Sam Shepard. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cinema, Rachel McAdams riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Leggi anche: Chadwick Boseman avrà finalmente la sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood

Leggi anche: Usa, una stella sulla Hollywood Walk of Fame per Courtney B. Vance

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cinema, Rachel McAdams riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame(LaPresse) L'attrice canadese Rachel McAdams è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. McAdams, candidata ... stream24.ilsole24ore.com

Send Help: nuovo trailer italiano del film di Sam Raimi in arrivo al cinemaIn sala dal 29 gennaio l'atteso ritorno al thriller (imbevuto di humor nero) del regista americano, con protagonisti Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Ecco il nuovo trailer di Send Help. comingsoon.it

20th Century Studios. . Sam Raimi sta tornando: Send Help, con Rachel McAdams e Dylan O’Brien arriva dal 29 Gennaio al cinema - facebook.com facebook