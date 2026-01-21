Rachel McAdams ricorda Diane Keaton alla consegna della stella sulla Walk of Fame | Ero come sua figlia

Rachel McAdams ha condiviso un ricordo toccante di Diane Keaton durante la cerimonia della stella sulla Walk of Fame. L’attrice di Questione di tempo ha ricordato la collega con cui ha recitato in La neve nel cuore, scomparsa recentemente. Un momento di riconoscimento e affetto che mette in luce il legame professionale e personale tra le due attrici.

L'attrice di Questione di tempo ha ricordato la collega con la quale recitò in La neve nel cuore, scomparsa pochi mesi fa. Nel corso della cerimonia di consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame, Rachel McAdams ha omaggiato Diane Keaton, con la quale recitò nel film del 2005 in La neve nel cuore, inserendola tra le leggende con le quali ha avuto la fortuna di lavorare. Diane Keaton e Rachel McAdams hanno lavorato nel film di Thomas Bezucha, in cui McAdams interpreta una delle figlie Sybil Stone (Diane Keaton), Amy, al fianco di altre star come Claire Danes, Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker e Luke Wilson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rachel McAdams ricorda Diane Keaton alla consegna della stella sulla Walk of Fame: "Ero come sua figlia" Cinema, Rachel McAdams riceve la stella sulla Hollywood Walk of FameRachel McAdams, attrice canadese nota per le sue interpretazioni cinematografiche, ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Morte Reiner, fiori sulla sua stella sulla Walk of fame di HollywoodFiori sono stati deposti sulla stella di Robert Reiner sulla Walk of Fame di Hollywood, in segno di commemorazione dopo la sua tragica scomparsa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Rachel McAdams ricorda Diane Keaton alla consegna della stella sulla Walk of Fame: Ero come sua figliaL'attrice di Questione di tempo ha ricordato la collega con la quale recitò in La neve nel cuore, scomparsa pochi mesi fa. movieplayer.it Cinema, Rachel McAdams riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame(LaPresse) L'attrice canadese Rachel McAdams è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. McAdams, candidata ... msn.com Il tempo passa, le storie restano. Il piccolo grande reencuentro di About Time Domhnall Gleeson era lì, accanto a Rachel McAdams, in un momento speciale: la cerimonia per la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Anni dopo quella storia che ci ha fa - facebook.com facebook Dylan O’Brien insieme a Rachel McAdams durante la cerimonia di assegnazione della stella sulla Hollywood Walk of Fame di quest’ultima. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.