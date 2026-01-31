Raccolta rifiuti a Sassuolo da lunedì arrivano i tutor di Hera per istruire i cittadini

Da lunedì, a Sassuolo, iniziano le lezioni dei tutor di Hera per insegnare ai cittadini come smaltire correttamente i rifiuti. L’obiettivo è migliorare il decoro urbano e far sparire i sacchi lasciati in giro per ore. I volontari saranno in strada per spiegare come differenziare e rispettare le regole, sperando di cambiare abitudini e rendere più pulita la città.

Migliorare il decoro urbano e ridurre la presenza di sacchi dei rifiuti lasciati per ore lungo le strade. Parte lunedì 2 febbraio il progetto promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Hera, che prevede la presenza di tutor ambientali e agenti accertatori nei quartieri più critici della città per informare i cittadini sulle corrette modalità di esposizione dei rifiuti e prevenire comportamenti scorretti. Il progetto prevede, dopo il passaggio degli operatori della raccolta, il monitoraggio del territorio da parte di agenti accertatori Hera. In caso di esposizioni fuori orario, sui sacchi verrà applicato un adesivo giallo che segnala l'irregolarità: un avviso preliminare che consentirà di ricontattare l'utenza e fornire indicazioni corrette, prima di eventuali sanzioni.

