Bollette rifiuti più care per metri presunti | Rendine denuncia i dubbi dei cittadini su Hera
Rendine solleva dubbi sulla gestione delle tariffe dei rifiuti di Hera, evidenziando come gli aumenti siano spesso basati su stime della metratura degli immobili senza sopralluoghi accurati. I cittadini si trovano così a dover contestare le bollette, spesso riviste al rialzo, per dimostrare la reale consistenza delle proprie abitazioni. La questione mette in luce la necessità di chiarimenti e trasparenza nel calcolo delle tariffe.
Aumenti della metratura degli immobili comunicati senza sopralluoghi, bollette riviste al rialzo e cittadini costretti ad avviare lunghe contestazioni per dimostrare la reale consistenza delle proprie abitazioni. È quanto sta emergendo, nelle ultime settimane a Ferrara, in base a quanto riportato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: "Bollette telefoniche più care": la retromarcia del governo
Leggi anche: Energia, Confindustria: bollette italiane le più care d’Europa
BONUS BOLLETTE 2026: Nuovi importi Luce e Gas. Al via il Bonus RIFIUTI! Parte 8 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.