Bollette rifiuti più care per metri presunti | Rendine denuncia i dubbi dei cittadini su Hera

Da ferraratoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rendine solleva dubbi sulla gestione delle tariffe dei rifiuti di Hera, evidenziando come gli aumenti siano spesso basati su stime della metratura degli immobili senza sopralluoghi accurati. I cittadini si trovano così a dover contestare le bollette, spesso riviste al rialzo, per dimostrare la reale consistenza delle proprie abitazioni. La questione mette in luce la necessità di chiarimenti e trasparenza nel calcolo delle tariffe.

Aumenti della metratura degli immobili comunicati senza sopralluoghi, bollette riviste al rialzo e cittadini costretti ad avviare lunghe contestazioni per dimostrare la reale consistenza delle proprie abitazioni. È quanto sta emergendo, nelle ultime settimane a Ferrara, in base a quanto riportato.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

