Bollette rifiuti più care per metri presunti | Rendine denuncia i dubbi dei cittadini su Hera

Rendine solleva dubbi sulla gestione delle tariffe dei rifiuti di Hera, evidenziando come gli aumenti siano spesso basati su stime della metratura degli immobili senza sopralluoghi accurati. I cittadini si trovano così a dover contestare le bollette, spesso riviste al rialzo, per dimostrare la reale consistenza delle proprie abitazioni. La questione mette in luce la necessità di chiarimenti e trasparenza nel calcolo delle tariffe.

Aumenti della metratura degli immobili comunicati senza sopralluoghi, bollette riviste al rialzo e cittadini costretti ad avviare lunghe contestazioni per dimostrare la reale consistenza delle proprie abitazioni. È quanto sta emergendo, nelle ultime settimane a Ferrara, in base a quanto riportato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

