Quinto arresto a Abbiategrasso nel caso dell’omicidio di Mohamed Elsayed indagini in corso su rete di coinvolgimenti

Un altro arresto a Abbiategrasso nel caso dell’omicidio di Mohamed Elsayed. La polizia ha fermato un giovane di 21 anni, anche lui di origini egiziane, coinvolto nell’indagine in corso. La vittima è stata trovata accoltellata nella notte tra il 18 e il 19 aprile in una viuzza secondaria del paese. L’indagine continua per chiarire tutta la rete di persone coinvolte e i motivi dietro l’agguato.

Un ventunenne di origini egiziane, Mohamed Elsayed, è stato ucciso a coltellate nella notte tra il 18 e il 19 aprile scorso in una stradina secondaria di Abbiategrasso, in provincia di Milano, in un agguato che ha scosso il paese. L'omicidio, avvenuto in via Fusè, nei pressi di un complesso di case popolari frequentato da famiglie di immigrati, è stato l'ultimo atto di una tensione esplosa in pochi minuti. Il giovane era stato colpito con violenza, sia con colpi di pugno e calci che con più colpi di coltello, prima di essere abbandonato in stato di agonia. Non è stato trovato in tempo per essere salvato.

