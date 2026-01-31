Abbiategrasso arrestato un quinto giovane per l’omicidio di Mohamed Elsayed

Nella notte, i Carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato un quinto giovane legato all’omicidio di Mohamed Elsayed. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP di Pavia su richiesta della Procura. Si tratta di un 22enne del paese, accusato di aver partecipato all’omicidio insieme ad altri quattro soggetti, tra cui tre fratelli già colpiti da misure simili. La vicenda si sta delineando con nuovi dettagli, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa tragica vicenda.

Abbiategrasso (Milano), 31 gennaio 2026 – Nella nottata, i Carabinieri di Abbiategrasso hanno eseguito l'ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pavia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 22enne di Abbiategrasso, ritenuto responsabile, in concorso con altri quattro soggetti (tre di loro fratelli) già colpiti da analoga misura, dell' omicidio di Elsharkawy Ahmed Mohamed Elsayed Aly. Omicidio ad Abbiategrasso, ragazzo di 21 anni accoltellato e lasciato agonizzante alle case popolari: gli alias e il punto cieco Le indagini. Il provvedimento cautelare scaturisce dall'attività di indagine condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia, e sviluppatasi nei mesi successivi ai primi arresti dei quattro giovani abbiatensi, a pochi giorni di distanza dalla morte di del 22enne di origini egiziane.

