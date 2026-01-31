Questa volta poteva sparare? i magistrati vadano in strada e Askatasuna | quindi oggi

Questa mattina un video ha fatto il giro dei social. Mostra un poliziotto circondato da persone che lo malmenano, lo colpiscono con un martello e rischiano di ucciderlo. La scena si è svolta in strada, davanti agli occhi di tutti. La domanda che molti si pongono ora è: poteva sparare? I magistrati devono decidere se intervenire o meno. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra chi difende le forze dell’ordine e chi chiede giustizia.

- Il video del poliziotto che viene accerchiato, malmenato, colpito con un martello e quasi ammazzato di botte è un punto di svolta. Un punto di non ritorno. Per le violenze degli antagonisti e, si spera, anche per la risposta dello Stato. Che deve essere durissima. - Mi chiedo, pensando anche al caso di Rogoredo: secondo voi, in questa situazione, il poliziotto avrebbe potuto sparare? Secondo me sì. Ma nel maledetto e contorto ragionamento dei sinistri, gli stessi che ancora oggi elogiano Giuliani il lanciatore di estintori, evidentemente no. - Mattarella ha telefonato a Piantedosi e espresso solidarietà alle forze dell'ordine.

