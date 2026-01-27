Questo video solleva interrogativi sulla morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione di controllo dell'immigrazione a Minneapolis. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze di questo episodio, che coinvolge agenti federali e il trattamento delle persone durante operazioni di sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione mentre emergono nuovi dettagli e parole che destano preoccupazione.

Un video appena rivisto sta sollevando seri interrogativi sulla morte di Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni e cittadino statunitense ucciso da agenti federali durante un’operazione di controllo dell’immigrazione il 24 gennaio a Minneapolis sud. La sparatoria che ha coinvolto Alex Pretti ha sconvolto l’intera nazione e ha scatenato massicce proteste a Minneapolis e in diverse altre città degli USA. Pretti è il secondo residente di Minneapolis ucciso da agenti federali questo mese. I giornalisti del Minnesota Star Tribune hanno contattato i familiari più stretti di Pretti mentre la notizia della sparatoria era ancora fresca. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Video mostra parole da brivido dette dopo l’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis dall’ICE

Approfondimenti su Alex Pretti

A Minneapolis, circa mille persone si sono radunate in un parco per protestare contro l'Ice, a seguito dell’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale dell’immigrazione.

A Minneapolis, manifestanti hanno percorso le strade in seguito alla tragica morte di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, ucciso da agenti federali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Alex Pretti

Dopo l'uccisione di Alex Pretti arriva il cambio di passo. Secondo quanto riportato dai media il capo dei Border Patrol, Greg Bovino, sarebbe stato rimosso dall'incarico, ma la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna smentisce. - facebook.com facebook

#ottoemezzo Cathy La Torre contro Italo Bocchino sull'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis da parte dell'ICE x.com