Video mostra parole da brivido dette dopo l’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis dall’ICE

Da newsner.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo video solleva interrogativi sulla morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione di controllo dell'immigrazione a Minneapolis. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze di questo episodio, che coinvolge agenti federali e il trattamento delle persone durante operazioni di sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione mentre emergono nuovi dettagli e parole che destano preoccupazione.

Un video appena rivisto sta sollevando seri interrogativi sulla morte di Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni e cittadino statunitense ucciso da agenti federali durante un’operazione di controllo dell’immigrazione il 24 gennaio a Minneapolis sud. La sparatoria che ha coinvolto Alex Pretti ha sconvolto l’intera nazione e ha scatenato massicce proteste a Minneapolis e in diverse altre città degli USA. Pretti è il secondo residente di Minneapolis ucciso da agenti federali questo mese. I giornalisti del Minnesota Star Tribune hanno contattato i familiari più stretti di Pretti mentre la notizia della sparatoria era ancora fresca. 🔗 Leggi su Newsner.it

video mostra parole da brivido dette dopo l8217uccisione di alex pretti a minneapolis dall8217ice

© Newsner.it - Video mostra parole da brivido dette dopo l’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis dall’ICE

Approfondimenti su Alex Pretti

Minneapolis, proteste contro l'Ice dopo l'uccisione di Alex Pretti: "Resistere non è un crimine"

A Minneapolis, circa mille persone si sono radunate in un parco per protestare contro l'Ice, a seguito dell’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale dell’immigrazione.

“L’Ice fuori dal Minnesota”: manifestanti in marcia a Minneapolis dopo l’uccisione di Alex Pretti

A Minneapolis, manifestanti hanno percorso le strade in seguito alla tragica morte di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, ucciso da agenti federali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: Due importanti video sul Progetto di Vita e sulla deistituzionalizzazione; Verissimo: Le parole di Claudio Rego per Donatella Rettore Video; Il concorso letterario Storie da museo nelle parole di Lorenzo Proverbio (VIDEO); In altre parole - Puntata del 24/1/2026.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.