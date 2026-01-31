Queen Brian May rivela perché la band si rifiuta di esibirsi in America | È un posto pericoloso

La band Queen non suonerà più in America, almeno per ora. Brian May spiega che hanno scelto di evitare il continente perché lo ritengono troppo pericoloso. L’ultima volta che hanno suonato in Nord America con Adam Lambert risale al 2023, con ventitré concerti tra ottobre e novembre. Da allora, niente concerti negli Stati Uniti o in Canada. La decisione sembra definitiva, e i fan dovranno aspettare ancora prima di rivedere i Queen dal vivo in quella parte del mondo.

Risale al 2023, l’ultima volta che i Queen si sono esibiti in Nord America insieme ad Adam Lambert con ventitré concerti a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre. Sul digiuno di date negli States, Brian May ha rotto il silenzio, rivelando il motivo per il quale il gruppo non ha in programma live oltreoceano. Intervistato dal Daily Mail il chitarrista ha dichiarato: “Dovete considerare che l’America è un posto pericoloso in questo momento”. Riflettendo su come siano cambiati gli Stati Uniti da quando la band ha calcato i palchi del continente per la prima volta, May ha aggiunto: “È molto triste perché penso che i Queen siano cresciuti in America e noi la amiamo, ma non è più quella di una volta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

