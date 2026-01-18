Brian May ha confermato che i Queen non parteciperanno al Festival di Glastonbury 2027, attribuendo la scelta a motivi politici. La decisione, comunicata dall’ex chitarrista della band, evidenzia come questioni di natura politica abbiano influenzato la presenza della storica formazione musicale all’evento. La notizia sottolinea le tensioni tra musica e politica, riflettendo le dinamiche che possono influenzare le apparizioni pubbliche delle grandi band.

Brian May ha ufficializzato che i Queen non saranno presenti alla prossima edizione del Festival di Glastonbury 2027, dichiarando che alla base del no ci sarebbero motivi politici. La rock band non ha mai suonato sul Pyramid Stage, con il chitarrista che ha espresso nel corso degli anni il suo disaccordo con il sostegno all’abbattimento dei tassi da parte del fondatore del festival Michael Eavis. Nel 2019, il musicista aveva spiegato che la band non avrebbe mai suonato al festival a causa del loro scontro di opinioni, confermando quanto aveva dichiarato quattro anni dopo. Nel 2023, il 78enne aveva ha ulteriormente escluso un’apparizione dei Queen a Worthy Farm, affermando: “ Michael Eavis mi ha spesso insultato, e questa cosa non mi piace particolarmente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Brian May rincara la dose sull’assenza dal Festival di Glastonbury dei Queen: “Colpa della politica”

Leggi anche: Conte rincara la dose, stoccata velenosa all’Inter: «Noi non siamo scemi, certe lamentele dei presidenti condizionano»

"Poveri comunisti usati": Bernini rincara la dose

La recente polemica tra il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, e alcuni studenti di Medicina del collettivo Udu, ha suscitato un acceso dibattito pubblico. La situazione, caratterizzata da dure dichiarazioni e tensioni crescenti, evidenzia le tensioni politiche e ideologiche che attraversano il mondo accademico e la politica italiana.