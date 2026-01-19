La partecipazione dei Queen al Glastonbury Festival è stata esclusa, a causa delle preoccupazioni riguardanti i tassi selvatici. Brian May ha spiegato che non ci saranno future apparizioni della band all’evento, definendo la questione come una vera e propria questione politica. La decisione riflette l’impegno dei membri nel sensibilizzare sul problema della tutela della fauna selvatica e sulle minacce che essa affronta.

La mancata partecipazione dei Queen al Glastonbury Festival è diventata una " questione politica ". A dirlo è stato Brian May che, sollecitato dalle richieste dei fan su una possibile partecipazione all'evento inglese che si svolge a giugno nel Somerset, ha replicato con un secco " no, mai ". I Queen sono stati più volte invitati a esibirsi sul palco della manifestazione musicale, ma da anni la band continua a rifiutare la proposta per un motivo ben preciso: i tassi selvatici. La posizione del fondatore del Festival. Il nodo della controversia è legato al fondatore del Glastonbury Festival, Michael Eavis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brian May, i Queen non si esibiranno al Glastonbury Festival a causa dei tassi selvatici: "Finché continuano a essere uccisi"

Brian May rincara la dose sull’assenza dal Festival di Glastonbury dei Queen: “Colpa della politica”

Brian May ha confermato che i Queen non parteciperanno al Festival di Glastonbury 2027, attribuendo la scelta a motivi politici. La decisione, comunicata dall’ex chitarrista della band, evidenzia come questioni di natura politica abbiano influenzato la presenza della storica formazione musicale all’evento. La notizia sottolinea le tensioni tra musica e politica, riflettendo le dinamiche che possono influenzare le apparizioni pubbliche delle grandi band.

Brian May ha suonato in radio “Not For Sale (Polar Bear)”, un inedito dei Queen che nessuno aveva mai ascoltato

Ieri pomeriggio, durante uno speciale natalizio su Planet Rock, Brian May ha eseguito in radio un brano inedito dei Queen, intitolato “Not For Sale (Polar Bear)”. Si tratta di una traccia mai pubblicata prima e mai ascoltata dal vivo, offrendo ai fan un’occasione unica di ascolto. L’evento ha rappresentato un momento speciale per gli appassionati di musica e della storica band britannica.

Queen, Brian May: “Non suoneremo a Glastonbury e non credo che lo faremo mai. Abbiamo differenze incolmabili” - Il chitarrista inglese: "Uccidono i tassi per evitare malattie negli allevamenti bovini, ed è una cosa che non posso sopportare” ... virginradio.it