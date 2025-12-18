Led Ladies – Teatro libertà e voci femminili alla Casa Circondariale di Taranto

Il 17 dicembre, presso la Casa Circondariale di Taranto, si è svolto Led Ladies, uno spettacolo che ha portato teatro, libertà e voci femminili all’interno della sezione femminile. Frutto di un laboratorio teatrale promosso dall’associazione Citte Citte, l’evento ha rappresentato un momento di espressione e riscatto, offrendo alle partecipanti un’occasione di condivisione e rinascita attraverso la potenza del palco.

Tarantini Time Quotidiano Mercoledì  17 dicembre, presso la  Casa Circondariale di Taranto, si è tenuto lo spettacolo  Led Ladies, esito performativo del laboratorio teatrale realizzato dall’ associazione Citte Citte  all’interno della  sezione femminile dell’istituto. Il lavoro, avviato a settembre, è stato possibile grazie al  contributo del Ministero della Giustizia  e ai  workshop incrociati di realizzazione scenografica e artistica  finanziati da  Banca Intesa – Enti Territoriali. Un percorso intenso e continuativo che ha coinvolto le detenute in un processo creativo profondo, collettivo e altamente professionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

