Led Ladies – Teatro libertà e voci femminili alla Casa Circondariale di Taranto

Il 17 dicembre, presso la Casa Circondariale di Taranto, si è svolto Led Ladies, uno spettacolo che ha portato teatro, libertà e voci femminili all’interno della sezione femminile. Frutto di un laboratorio teatrale promosso dall’associazione Citte Citte, l’evento ha rappresentato un momento di espressione e riscatto, offrendo alle partecipanti un’occasione di condivisione e rinascita attraverso la potenza del palco.

Mercoledì 17 dicembre, presso la Casa Circondariale di Taranto, si è tenuto lo spettacolo Led Ladies, esito performativo del laboratorio teatrale realizzato dall' associazione Citte Citte all'interno della sezione femminile dell'istituto. Il lavoro, avviato a settembre, è stato possibile grazie al contributo del Ministero della Giustizia e ai workshop incrociati di realizzazione scenografica e artistica finanziati da Banca Intesa – Enti Territoriali. Un percorso intenso e continuativo che ha coinvolto le detenute in un processo creativo profondo, collettivo e altamente professionale.

