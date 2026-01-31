Un giovane di 19 anni si rivolge a Feltri, esprimendo la sua curiosità e il desiderio di capire meglio il regime iraniano. Scrive per condividere le sue impressioni e chiedere informazioni, evidenziando come il tema attiri l’attenzione anche tra i ragazzi più giovani.

Caro direttore Feltri, le scrivo da ragazzo di diciannove anni con l'interesse e la curiosità di capire il mondo e il dibattito pubblico che mi circonda. In questi giorni sono rimasto colpito dal silenzio e dal doppiopesismo che caratterizzano parte della sinistra italiana. Il regime di Khamenei, in pochissimo tempo, ha macchiato di sangue le strade di Teheran, causando la morte di circa 30mila civili. Eppure, di fronte a questa tragedia, non ho sentito una parola, una presa di posizione, una manifestazione da parte dei movimenti pro Pal, né da figure che solitamente si ergono a paladine dei diritti umani come Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quanta ipocrisia sul regime iraniano

