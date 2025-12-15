Questore trasferito parla Madrid | Opposizione quanta ipocrisia dopo i duri attacchi a Sbordone

Il trasferimento del questore a Venezia ha suscitato polemiche, con dure reazioni da parte delle istituzioni. Dopo gli attacchi di Fratelli d’Italia alla Giunta, l’assessora alla sicurezza Matilde Madrid ha risposto accusando l’opposizione di ipocrisia, evidenziando le tensioni tra le parti e i temi legati alla credibilità delle istituzioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Questore trasferito, parla Madrid: "Opposizione, quanta ipocrisia dopo i duri attacchi a Sbordone" Questore trasferito a Venezia, scoppia il caso. Dopo l’attacco di Fratelli d’Italia alla Giunta – "un lavoro difficile (quello svolto dal numero uno di piazza Galilei) anche per un’amministrazione, quella di Lepore, che ha fatto di tutto per minare la credibilità delle istituzioni", ha detto il meloniano Francesco Sassone – risponde con durezza l’assessora alla sicurezza Matilde Madrid, puntando il dito contro "l’ipocrisia delle dichiarazioni di Fratelli d’Italia". I due anni di Antonio Sbordone in città sono stati contraddistinti da manifestazioni ad alta tensione per le manifestazioni di piazza, in particolare di recente con la mobilitazione per la causa palestinese, ma non solo. Ilrestodelcarlino.it Mafia, due arresti nel Barese per tentata estorsione Questore trasferito, parla Madrid: "Opposizione, quanta ipocrisia dopo i duri attacchi a Sbordone" - L’assessora: "Le forze dell’ordine meritano rispetto sempre, non solo quando tornano utili alle polemiche. ilrestodelcarlino.it

Bologna, il questore Sbordone trasferito a Venezia. La gestione delle piazze e le critiche dal centrodestra. Al suo posto arriva Bonaccorso x.com

Il Questore della provincia di #Matera Dr.ssa Emma Ivagnes ha dato oggi il benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr. Ciro Cosimo Zaccaria, trasferito alla Questura di Matera con l'incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine, in sostituzione del - facebook.com facebook