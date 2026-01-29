Oggi a Crans Montana gli sciatori italiani Dominik Paris e Giovanni Franzoni scenderanno in pista per la prima prova di discesa della stagione. La gara è fissata per le 10:30, con Paris che partirà con il pettorale numero 5 e Franzoni con il 12. La tv trasmetterà l’evento in diretta, mentre gli appassionati seguono con attenzione l’andamento dei due atleti sulla neve svizzera.

Dominik Paris e Giovanni Franzoni sono gli azzurri più attesi al via della prima prova cronometrata di discesa a Crans Montana in occasione della quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla “Piste Nationale” andrà in scena domenica la sesta gara maschile stagionale nella specialità più veloce e adrenalinica del Circo Bianco. Gli uomini jet affronteranno venerdì 30 gennaio il primo dei due allenamenti ufficiali previsti sulla pista svizzera in preparazione dell’ultimo impegno preolimpico del circuito maggiore. Saranno otto gli italiani impegnati a Crans Montana, infatti oltre alle stelle Paris e Franzoni vedremo in azione anche Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod e Gregorio Bernardi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Approfondimenti su Crans Montana 2026

Ultime notizie su Crans Montana 2026

