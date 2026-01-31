Qual è il film migliore della saga su Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit?

I fan di tutto il mondo si chiedono quale sia il miglior film della saga di Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. La serie ha fatto esplodere le passioni dei nerd, portando il fantasy direttamente al centro dell’attenzione generale. Ora, tra amori e critiche, si cercano risposte su quale pellicola sia davvero la più memorabile.

Diciamolo: i film della saga su Il Signore degli Anelli sono stati il momento in cui le passioni dei nerd sono esplose nel mainstream, trascinando con sé l'intero immaginario fantasy. Sembrava inevitabile che accadesse, e Il Trono di Spade lo avrebbe poi confermato, ma prima dell'arrivo della trilogia di Peter Jackson c'era un'epoca in cui citare a memoria battute fantasy, soprattutto quelle degli hobbit, era considerato quasi folle. Il Signore degli Anelli ha cambiato tutto. Ricordo ancora quando, a sei anni, entrai in una nuova scuola elementare poco dopo l'uscita de Il ritorno del re: mi bastarono pochi giorni per capire che, se volevo integrarmi, avrei dovuto recuperare in fretta quei "film strani" di cui tutti parlavano con entusiasmo febbrile.

