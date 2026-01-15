Come Viggo Mortensen e un weekend folle con gli hobbit hanno cambiato per sempre Il Signore degli Anelli

Durante le riprese de Il Signore degli Anelli, un incidente di Viggo Mortensen ha influenzato le scene e i piani di produzione. Peter Jackson ha recentemente rivelato come un episodio imprevisto abbia portato a modifiche significative, contribuendo a plasmare la produzione della celebre trilogia. In occasione del 25° anniversario, si torna a riflettere sui retroscena che hanno reso questa saga cinematografica un capolavoro ancora oggi apprezzato.

A quanto pare, un piccolo incidente accaduto all'attore nel corso delle riprese avrebbe obbligato a cambiare i piani per le riprese di una battaglia fondamentale della saga cinematografica Peter Jackson ha svelato un altro retroscena della realizzazione della trilogia Il Signore degli Anelli, in vista del ritorno nelle sale cinematografiche della saga per i suoi 25 anni. Fathom Entertainment e Warner Bros. Pictures hanno annunciato infatti che il regista Premio Oscar ha registrato delle lunghe introduzioni esclusive per i fan per ciascuna delle tre edizioni estese dei film della trilogia, che torneranno nelle sale americane questo mese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Come Viggo Mortensen e un "weekend folle" con gli hobbit hanno cambiato per sempre Il Signore degli Anelli Leggi anche: Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum – Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn! Leggi anche: Il signore degli anelli, Viggo Mortensen svela la sua scena preferita: "Ma nessuno si offenda" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Signore degli Anelli: Peter Jackson, l'occhio nero di Viggo Mortensen e le soluzioni creative - Prima del ritorno al cinema della trilogia originale de Il signore degli Anelli, Peter Jackson ha raccontato dei divertenti aneddoti avvenuti durante le lunghe riprese. comingsoon.it

