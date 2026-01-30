Antichi compiti scovati in un armadio scolastico a Udine testimonianza del 1944

Gli insegnanti dell’epoca avevano lasciato dietro di sé un pezzo di storia. Durante dei lavori di ristrutturazione in una scuola di Udine, sono stati trovati vecchi compiti scritti a mano, datati 1944. Sono testimonianze di come si studiava e si scriveva in piena guerra, in un’aula ormai deserta. La scoperta ha sorpreso chi si occupa di storia locale, offrendo uno sguardo diretto sulla vita scolastica di quasi 80 anni fa.

Nel cuore di Udine, in un’aula scolastica ormai silenziosa, è stato rinvenuto un tesoro nascosto tra i ripiani di un armadio di legno scuro: un insieme di compiti in classe risalenti al 1944. L’inaspettata scoperta è avvenuta durante una riorganizzazione degli spazi all’interno di una scuola del capoluogo friulano, dove tra scaffali polverosi e cartelline sgualcite sono emersi fogli ingialliti, con tratti di penna ancora leggibili. I compiti, scritti a mano da bambini e adolescenti di allora, offrono un’istantanea della vita scolastica in un periodo di grande instabilità storica. L’Italia era ancora in guerra, il confine orientale era teatro di scontri, e il territorio friulano era sotto il controllo delle truppe naziste, con l’occupazione che aveva portato a un’improvvisa chiusura di molti istituti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antichi compiti scovati in un armadio scolastico a Udine, testimonianza del 1944 Approfondimenti su Udine 1944 Udine, spuntano dal sottotetto i compiti di scuola dei bambini del 1944: la scoperta degli operai durante i lavori alle elementari – Le foto Durante i lavori di restauro della scuola primaria Nevio di Udine, gli operai hanno scoperto, nascosti nel sottotetto, alcuni compiti di scuola dei bambini del 1944. “Troppi compiti creano stress”, “I compiti sono necessari per non avere lacune”. Qual è la posta educativa in gioco. Lettera Il dibattito sui compiti scolastici evidenzia un equilibrio delicato tra responsabilità educativa e benessere degli studenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Udine 1944 Antichi reperti scovati in una casa disabitata da 30 anni a BonitoUn autentico tesoro scoperto in una casa rurale disabitata da circa 30 anni. Pezzi di antichissimi corredi funerari accatastati in un paio di scatoloni in una casa rurale sono stati rinvenuti dai ... ilmattino.it Per Roberto il Bar Fiat è più di un lavoro: è casa. Ci è cresciuto dentro e oggi ci crescono anche i suoi figli, tra compiti, aiuti al bancone e piccole abitudini di famiglia. Un legame speciale che rende il bar un pezzo vivo del centro storico di Imola. Vivi anche tu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.