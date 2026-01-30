Sparatoria a Rogoredo ora gli inquirenti verificano un vecchio arresto del poliziotto

La sparatoria avvenuta a Rogoredo, dove un giovane marocchino di 28 anni è stato ucciso da un poliziotto durante un’operazione antidroga, torna sotto i riflettori. Gli inquirenti stanno verificando un vecchio arresto del poliziotto coinvolto, un dettaglio che potrebbe avere ripercussioni sul caso. La procura e la squadra mobile stanno esaminando attentamente i documenti, cercando di capire se ci siano collegamenti o elementi che possano cambiare la versione dei fatti. Nel frattempo, nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente

Nelle indagini in corso per i fatti di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne marocchino durante un'operazione antidroga, è entrato un nuovo elemento sul quale stanno lavorando il procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia, che coordinano le indagini della Squadra mobile della Polizia. Il 26 gennaio, l'agente si è trovato a circa 30 metri di distanza da Abdherraim Mansouri, il quale ha puntato contro l'agente una pistola che solo successivamente si è scoperto essere caricata a salve, e per avergli sparato è ora indagato per omicidio volontario. Il 7 maggio 2024 lo stesso agente di polizia ha condotto un arresto in zona Corvetto nei confronti di un tunisino con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

