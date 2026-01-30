sparatoria a rogoredo ora gli inquirenti verificano un vecchio arresto del poliziotto

La sparatoria avvenuta a Rogoredo, dove un giovane marocchino di 28 anni è stato ucciso da un poliziotto durante un’operazione antidroga, torna sotto i riflettori. Gli inquirenti stanno verificando un vecchio arresto del poliziotto coinvolto, un dettaglio che potrebbe avere ripercussioni sul caso. La procura e la squadra mobile stanno esaminando attentamente i documenti, cercando di capire se ci siano collegamenti o elementi che possano cambiare la versione dei fatti. Nel frattempo, nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente

Nelle indagini in corso per i fatti di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne marocchino durante un'operazione antidroga, è entrato un nuovo elemento sul quale stanno lavorando il procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia, che coordinano le indagini della Squadra mobile della Polizia. Il 26 gennaio, l'agente si è trovato a circa 30 metri di distanza da Abdherraim Mansouri, il quale ha puntato contro l'agente una pistola che solo successivamente si è scoperto essere caricata a salve, e per avergli sparato è ora indagato per omicidio volontario. Il 7 maggio 2024 lo stesso agente di polizia ha condotto un arresto in zona Corvetto nei confronti di un tunisino con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La vicenda di un poliziotto indagato per l’omicidio a Rogoredo si fa più complicata.

Una sparatoria a Milano, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha portato alla tragica morte di un giovane di 20 anni, ucciso da un poliziotto durante un intervento.

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, poliziotto apre il fuoco: morto un uomo di 28 anni; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Milano, polizia spara a un giovane armato: ucciso un 28enne. Impugnava una pistola a salve, non si è fermato all’alt.

Sparatoria a Rogoredo, c'è la data dell'autopsia. Ecco perché può essere decisivaL’esame medico-legale aiuterà a verificare la versione dell’agente indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne di origini marocchine, a Milano ... ilgiornale.it

Dopo la sparatoria di Rogoredo, c'è una sinistra che ora dà la sveglia sulla sicurezzaNell'ultimo rimpasto a palazzo Marino, Sala ha mantenuto la delega alla sicurezza. Ma alcuni dem sostengono l'urgenza di affidare strumenti idonei alla polizia municipale: I report indicano che i rea ... ilfoglio.it

Il duro intervento del Siap Varese in difesa del poliziotto accusato di omicidio volontario dopo la sparatoria nel bosco dello spaccio a Rogoredo - facebook.com facebook

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb ELLY DISARMANTE Schlein sempre peggio, pure contro la polizia. Dopo lo sciacallaggio in Sicilia, mischia la sparatoria di Rogoredo con il referendum sulla giustizia. E si chiede se da parte del poliziotto ci sia st x.com