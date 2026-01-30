Poliziotto indagato per l'omicidio di un 28enne a Rogoredo accertamenti della Procura su un arresto del 2024

La Procura di Milano sta indagando su un poliziotto coinvolto in un caso di omicidio a Rogoredo. Si stanno verificando i dettagli di un arresto fatto nel maggio del 2024, che potrebbe avere a che fare con la morte di Abdherraim Mansouri. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono ancora conferme ufficiali.

La Procura di Milano sta effettuando alcuni accertamenti su un arresto eseguito nel maggio del 2024 dal poliziotto indagato per omicidio volontario per la morte di Abdherraim Mansouri. Il 42enne aveva arrestato un 20enne per spaccio, ma il ragazzo era stato assolto per "non aver commesso il fatto".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rogoredo Omicidio Poliziotto indagato per l’omicidio di Rogoredo, spuntano dubbi su un arresto eseguito del 2024 La vicenda di un poliziotto indagato per l’omicidio a Rogoredo si fa più complicata. Milano Rogoredo: poliziotto spara e uccide un 28enne, indagato per omicidio volontario In un episodio avvenuto a Milano Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rogoredo Omicidio Argomenti discussi: Morte a Milano, l’agente non doveva essere nel boschetto; Sparatoria Milano, il poliziotto indagato per omicidio volontario: Ci ha puntato la pistola contro; Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne; Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne. Indagato per omicidio volontario. Poliziotto indagato per l’omicidio di un 28enne a Rogoredo, accertamenti della Procura su un arresto del 2024La Procura di Milano sta effettuando alcuni accertamenti su un arresto eseguito nel maggio del 2024 dal poliziotto indagato per omicidio volontario per ... fanpage.it Poliziotto indagato per l’omicidio di Rogoredo, spuntano dubbi su un arresto eseguito del 2024Dalla sentenza di assoluzione di un tunisino arrestato 2 anni fa dall’agente del commissariato Mecenate (mai inquisito per quel fatto) emerge che il verbale e altre affermazioni non coincidono con qu ... ilgiorno.it Confermata la versione del poliziotto indagato per omicidio volontario. Ora l’esame balistico - facebook.com facebook IO STO COL POLIZIOTTO. La Lega lancia una nuova campagna di raccolta firme per sostenere chi ogni giorno difende la nostra sicurezza. Solidarietà all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga a Milano, ha fatto il proprio dovere x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.