La vicenda di un poliziotto indagato per l’omicidio a Rogoredo si fa più complicata. Emergono dubbi su un arresto avvenuto nel 2024, dopo che sono saltate fuori alcune discrepanze tra il verbale e le immagini delle telecamere di sorveglianza. La polizia stessa avrebbe scritto cose diverse rispetto a ciò che si vede realmente nelle registrazioni, alimentando le perplessità sulla versione ufficiale.

Un "verbale d'arresto" e una relazione di polizia giudiziaria con "numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza". Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni di una sentenza, depositata un anno fa, con cui ha assolto un tunisino accusato di detenzione a fini di spaccio di cocaina e ha trasmesso gli atti ai pm per valutare "condotte penalmente rilevanti" nei confronti dell'assistente capo di Polizia che eseguì quell'arresto, lo stesso poliziotto indagato per omicidio volontario per aver ucciso un 28enne marocchino quattro giorni fa durante un controllo antispaccio nel quartiere Rogoredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Poliziotto indagato per l’omicidio di Rogoredo, spuntano dubbi su un arresto eseguito del 2024

In un episodio avvenuto a Milano Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne.

L'articolo fornisce i dettagli sull'incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

