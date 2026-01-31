Corteo Askatasuna circondano un poliziotto e lo prendono a calci e martellate Meloni | Questo non è dissenso Colpito lo Stato – Il video
Durante il corteo di Askatasuna, alcuni manifestanti hanno circondato un agente di polizia e lo hanno preso a calci e martellate. La scena è stata ripresa in un video che ha fatto il giro sui social, scatenando polemiche. La premier Meloni ha commentato: «Questo non è dissenso. Colpito lo Stato». La tensione tra manifestanti e forze dell’ordine si alza ancora di più.
«Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta». È con queste parole che la premier Giorgia Meloni commenta il video diventato virale sui social che mostra un gruppo di manifestanti circondare e aggredire un poliziotto al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna, a Torino. Nel filmato, si vedono una decina di manifestanti tirare calci e pugni contro l’agendo, brandendo anche un martello. L’episodio è avvenuto in corso Regina Margherita, nei pressi dell’ingresso del campus universitario Einaudi e della ex sede di Askatasuna.🔗 Leggi su Open.online
