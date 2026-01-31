Corteo Askatasuna circondano un poliziotto e lo prendono a calci e martellate Meloni | Questo non è dissenso Colpito lo Stato – Il video

Durante il corteo di Askatasuna, alcuni manifestanti hanno circondato un agente di polizia e lo hanno preso a calci e martellate. La scena è stata ripresa in un video che ha fatto il giro sui social, scatenando polemiche. La premier Meloni ha commentato: «Questo non è dissenso. Colpito lo Stato». La tensione tra manifestanti e forze dell’ordine si alza ancora di più.

