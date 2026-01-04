Puglia maltempo | allerta temporali e vento fino a burrasca Codice giallo per barese tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per la Puglia, valida dalla mezzanotte per circa diciotto ore. Sono previste condizioni di maltempo con temporali e venti fino a burrasca, interessando le aree di Bari, Taranto e il Salento. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono "precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti: localmente forti meridionali con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

