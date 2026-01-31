A Fermo parte un nuovo servizio di medicina territoriale che permette ai cittadini di ricevere visite mediche ed esami direttamente a casa. L’obiettivo è ridurre i tempi d’attesa e offrire un servizio più rapido, anche nelle giornate festive. Ora, chi ha bisogno di un controllo può evitare le code e le lunghe attese nei centri sanitari.

A Fermo, grazie a un nuovo servizio di medicina territoriale, è possibile effettuare visite mediche e esami diagnostici direttamente a casa senza dover affrontare le lunghe liste d’attesa che spesso caratterizzano i centri sanitari. Il progetto, lanciato in collaborazione con il distretto sanitario locale, mira a migliorare l’accesso alle cure per le persone anziane, quelle con mobilità ridotta o con patologie croniche che richiedono controlli regolari. I servizi sono disponibili anche nei giorni festivi, comprese le domeniche, un’innovazione significativa per un’area in cui la presenza di strutture ospedaliere è limitata e il trasporto verso i centri diagnostici può essere un ostacolo per molte famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Servizi medici domiciliari a Fermo per ridurre i tempi d’attesa, esami disponibili anche nei giorni festivi

Approfondimenti su Fermo Servizi

È stato firmato l’Accordo integrativo 2026 tra l’Azienda Usl di Parma e i sindacati dei medici di medicina generale FIMMG, SNAMI e SMI, coinvolgendo 277 professionisti tra Parma e provincia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fermo Servizi

Argomenti discussi: Case della Comunità. Apertura anche a Rovereto, ma resta il nodo dei medici di base; Rezzato, open day alla nuova Casa di Comunità per presentare servizi e attività ai cittadini - Radio Bruno; Chiusura dell’ambulatorio. Botta e risposta in Regione: Decisione del medico; Più medici e sportelli. Il nuovo hub della salute.

Con 200 euro rilasciavano falsi certificati di invalidità, 4 medici ai domiciliariUn giro d'affari ben rodato quello portato alla luce dai militari del Nas di Roma: un gruppo di medici, infatti, forniva falsi certificati di invalidità in cambio di denaro. A seguito delle indagini, ... ilgiornale.it

Roma. Rilasciavano falsi certificati medici in cambio di soldi. In 5 agli arresti domiciliariSi tratta di quattro medici e un titolare di un centro servizi di Albano Laziale. Secondo l’ipotesi d’accusa sono state acclarate numerose illecite condotte – previo pagamento in contanti di circa 150 ... quotidianosanita.it

Chiara Cruciati, Il ricatto di Israele e il dibattito dentro Msf. Il prezzo lo paga Gaza, Il Manifesto, 30 gennaio 2026 PALESTINA Medici senza Frontiere pronta a fornire pochi nomi dello staff pur di rimanere. Scelta dolorosa: cedere ai diktat per fornire servizi salva - facebook.com facebook

A Montirone più servizi: medici di famiglia, pediatra e centro prelievi x.com