Avellino nuovi interventi sulle strade Perrotta richiama i cittadini | Non transitate sull’asfalto appena posato

Avellino prosegue con interventi di manutenzione e rifacimento delle strade. Il commissario straordinario Giuliana Perrotta ha annunciato la continuazione dei lavori, grazie a nuovi finanziamenti, e invita i cittadini a prestare attenzione alle aree appena asfaltate, evitando di transitarvi. Questi interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade del territorio comunale.

Proseguono gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale nel Comune di Avellino. A fare il punto della situazione è il commissario straordinario Giuliana Perrotta, che ha annunciato la prosecuzione dei lavori grazie alla disponibilità di nuovi finanziamenti, sottolineando al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

