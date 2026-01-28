Noceto torna la paura Il paese seriamente minacciato da frane degrado e incuria

A Noceto torna la paura. Il paese è di nuovo sotto minaccia di frane, con case e strade che rischiano di crollare. I residenti sono preoccupati: problemi di degrado e incuria non sono mai spariti e ora si riaccendono i timori di una nuova emergenza. La situazione resta difficile, e nessuno sembra aver ancora trovato una soluzione definitiva.

A Noceto non è cambiato nulla e i problemi sono gli stessi di quest’estate, quando i residenti erano andati in consiglio comunale per lamentare i disagi della frana che per oltre un mese ha isolato il paese. In questi giorni sono numerosi gli abitanti che si sono sfogati sui social chiamando in appello Comune e Provincia affinché la situazione venga sanata al più presto. Ma non è solo la frana a rendere difficile la vita della frazione. Da anni i residenti lamentano problemi legati alla viabilità, strade ammalorate, muri e alberi pericolanti, acque piovane che non defluiscono. Problemi segnalati più volte, proprio come il rischio frane, che poi si è avverato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Noceto, torna la paura. Il paese seriamente minacciato da frane, degrado e incuria Approfondimenti su Noceto Paura Castelporziano, tra bellezza e degrado: “Il mare della Capitale abbandonato all’incuria” Castelporziano, un tempo gioiello incontaminato vicino a Roma, oggi si confronta con un triste degrado. Via Cortonese, recuperata una zona abbandonata all’incuria e al degrado. Donato: “Ripristinato il decoro dell’area” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Noceto Paura Argomenti discussi: Noceto, torna la paura. Il paese seriamente minacciato da frane, degrado e incuria. Noceto, torna la paura. Il paese seriamente minacciato da frane, degrado e incuriaI paesani chiedono un efficace intervento per il ripristino della viabilità e per la sicurezza. Fogne che sversano liquami per strada, piazza principale a rischio, pericolo di crolli . lanazione.it Alla fine è del mese torna la danza a Noceto. Venite a provare, la Danza Creativa Fux è una esperienza da vivere!! Incontro aperto e gratuito Giovedì 29 gennaio Ore 18:00 Presso il Comitato Anziani Noceto Via Tonarelli, 2, Noceto, PR Info e pren - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.