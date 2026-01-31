Migliaia di persone scendono nelle strade di città come Minneapolis, Los Angeles e New York per protestare contro le nuove misure migratorie. Le manifestazioni sono nate dopo l’ultima operazione dell’Ice, che ha portato alla morte di due cittadini, Renee Good e Alex Pretti. La rabbia cresce e le strade si riempiono di cartelli e cori contro le politiche di Trump, con cittadini che chiedono un cambio di rotta.

Migliaia di persone hanno preso d’assalto le strade di diverse città americane, da Minneapolis a New York, passando per Los Angeles, in risposta a un’escalation delle operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) che ha portato all’uccisione di due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti. Le proteste, che si sono protratte per diversi giorni, sono state caratterizzate da una mobilitazione senza precedenti, con manifestanti che hanno abbandonato lavoro, scuole e negozi per partecipare a una giornata di sciopero nazionale definita “national shutdown”. A Minneapolis, nonostante le temperature rigide, il cuore della protesta si è concentrato intorno al centro città, dove migliaia di persone hanno sventolato cartelli con frasi come “Di chi sono le strade? Le strade sono nostre” e hanno cantato cori contro l’Ice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Proteste in diverse città americane contro misure migratorie, con manifestazioni da Minneapolis a New York.

Approfondimenti su Immigration and Customs Enforcement

A Minneapolis e in altre città statunitensi, si sono svolte proteste dopo la morte di Renee Nicole Good, uccisa da un agente ICE durante un intervento.

In seguito all’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e San Francisco.

