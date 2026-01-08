Proteste negli Usa per l’uccisione di una donna 37enne a Minneapolis da parte degli agenti dell’Ice | in piazza anche a New York e in altre città

In seguito all’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e San Francisco. Le manifestazioni sono state organizzate per chiedere maggiore responsabilità e giustizia in un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine e sui diritti delle persone coinvolte.

Esplode la protesta negli Stati Uniti. Da New York a Chicago fino a San Francisco e Detroit, oltre naturalmente a Minneapolis, in migliaia sono scesi in piazza per manifestare contro l’ uccisione di Renee Nicole Good, la donna americana di 37 anni disarmata colpita in auto dagli spari di un agente dell’ Ice durante un’operazione anti-migranti. Poco dopo la diffusione della notizia centinaia di persone si sono radunate a Minneapolis sul luogo della sparatoria, che si trova a poco più di un chilometro dal punto dove nel 2020 un poliziotto bianco uccise l’afro-americano George Floyd. Alcuni manifestanti hanno esposto cartelli di insulti all’Ice, altri hanno sventolato bandiere messicane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Proteste negli Usa per l’uccisione di una donna 37enne a Minneapolis da parte degli agenti dell’Ice: in piazza anche a New York e in altre città Leggi anche: Usa: donna uccisa a Minneapolis da agente Ice, proteste in diverse città Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Usa, donna uccisa a Minneapolis da agente Ice: proteste in diverse città - Proteste in decine di città degli Stati Uniti dopo che un agente dell’Ice ha ucciso a Minneapolis la 37enne Renee Nicole Good. adnkronos.com

