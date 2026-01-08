Usa | donna uccisa a Minneapolis da agente Ice proteste in diverse città

A Minneapolis e in altre città statunitensi, si sono svolte proteste dopo la morte di Renee Nicole Good, uccisa da un agente ICE durante un intervento. La vicenda ha suscitato reazioni in molte comunità, con manifestazioni pacifiche in diverse città come Chicago, New York e San Francisco, per chiedere responsabilità e giustizia.

Washington, 8 gen. (Adnkronos) - Migliaia di persone, a Chicago, New York, Detroit, San Francisco e in altre città del Paese, oltre naturalmente a Minneapolis, stanno manifestando per le strade dopo che un agente dell'Ice ha sparato e ucciso nella sua auto nella città del Minnesota una donna americana di 37 anni, Renee Nicole Good. A Detroit, decine di persone si sono radunate davanti all'edificio dell'Ice in Michigan Avenue, nel centro della città, per protestare contro gli agenti. La protesta è stata organizzata dal Comité de Acción Comunitaria, il Comitato d'Azione Comunitaria di Detroit. L'organizzatrice principale, Kassandra Rodriguez, ha denunciato "l'abuso di potere". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: donna uccisa a Minneapolis da agente Ice, proteste in diverse città Leggi anche: Minneapolis, agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Usa, agente dell'Ice spara e uccide una cittadina americana di 37 anni; Usa, l’Ice uccide una donna a Minneapolis; Usa, agenti dell’immigrazione uccidono una donna a Minneapolis: le hanno sparato mentre tentava di…; Migranti, agenti dell’Ice uccidono una donna a Minneapolis. Trump: autodifesa. Il sindaco: azione sconsiderata. Minneapolis, l'Ice uccide una donna: «Minacciava gli agenti con il suo suv». Renee Nicole Good freddata con tre colpi alla testa - Un agente federale ha ucciso una cittadina americana di 37 anni, la moglie di un noto attivista locale, che ... leggo.it

Usa, agente dell’Ice uccide una donna. Minneapolis in rivolta - Centinaia di persone sfidano il gelo per manifestare contro l'Ice, dopo la morte di Renee Nicole Good, uccisa da un agente federale ... msn.com

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice: «Era cittadina Usa» - Si chiamava Renee Nicole Good, aveva 37 anni ed era cittadina americana. open.online

“Leave Our City Now” Minneapolis Turns On ICE After Agent-Involved Killing Sparks Unrest | VERTEX

La donna uccisa era la moglie di un leader del movimento a difesa dei migranti - facebook.com facebook

#NEWS - Una donna di 37 anni è stata uccisa a #Minneapolis durante una vasta operazione anti- #migranti condotta dagli agenti dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione. La vittima, cittadina americana e moglie di un noto attivista locale per i diritti dei x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.