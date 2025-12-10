Cancellato il Volo per Milano Malpensa dall’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi, recentemente in fase di crescita, ha annullato il volo per Milano Malpensa. Questa decisione rappresenta un nuovo ostacolo per la struttura, che aveva mostrato segnali di stabilità e sviluppo. La sospensione delle rotte evidenzia le difficoltà del settore e le sfide che l’aeroporto deve affrontare per consolidare il proprio ruolo nel territorio.

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi, che sembrava intraprendere un percorso di crescita e stabilizzazione, si trova nuovamente a fronteggiare un severo stop. Dopo le recenti cancellazioni dei collegamenti. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Cancellato il Volo per Milano Malpensa dall’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento,

Aeroporto Salerno va via anche EasyJet - Zazoom Social News

Aeroporto di Salerno EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa | Chiarimenti da Gesac - Zazoom Social News

Aeroporto di Salerno, EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa: "Chiarimenti da Gesac" - Nelle ultime ore la compagnia aerea Easyjet ha cancellato anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile ... Segnala salernotoday.it

Nebbia sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa - La nebbia presente sull'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre ha provocato il dirottamento del volo proveniente da Milano Malpensa su Roma Fiumicino. Da ilpescara.it

Buongiorno a tutti! Ho una domanda da farvi a caldo, visto che 2 ore fa chian eastern mi ha cancellato la seconda tratta del volo senza riprogrammarmi un bel niente Volo andata: Milano-Shangai Shangai-kagoshima Volo ritorno: Fukuoka-Shangai Shangai-mi - facebook.com Vai su Facebook