Preoccupazione per l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento | Un appello per un immediato cambiamento strategico
L'aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento affronta crescenti preoccupazioni a causa dei recenti tagli ai voli, suscitando l'interesse delle autorità di governo. L'articolo evidenzia l'urgenza di un cambiamento strategico per garantire lo sviluppo e la sostenibilità della struttura aeroportuale nella regione.
Nel contesto attuale, i recenti tagli ai voli dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento sollevano preoccupazioni significative tra gli esponenti di Governo, che si dichiarano intenzionati ad approfondire la questione L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it
Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: addio al volo per Milano Malpensa, scatta l’allarme sul futuro dello scalo - Preoccupazione tra gli operatori e appello alle istituzioni per salvare il turismo locale e lo scalo ... infocilento.it
Aeroporto di Salerno, sempre più voli cancellati: è allarme ridimensionamento - Costa d'Amalfi e del Cilento attraversa una fase critica: dopo la cancellazione dei collegamenti internazionali per Berlino e Ginevra, EasyJet ha annunciato la soppressione dell ... ilvescovado.it
Dopo la cancellazione dei voli per Berlino, Ginevra e Milano Malpensa, cresce la preoccupazione per l’aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento. FlySalerno, Federalberghi, il Senatore Iannone e la coordinatrice M5S Villani chiedono alla Gesac e alle - facebook.com facebook
EasyJet cancella la tratta Salerno-Milano Malpensa dal 2026. Preoccupazione tra gli operatori e appello alle istituzioni per salvare il turismo locale e lo scalo x.com
Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Rotte cancellate, malcontento degli operatori alberghieri