Preoccupazione per l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento | Un appello per un immediato cambiamento strategico

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento affronta crescenti preoccupazioni a causa dei recenti tagli ai voli, suscitando l'interesse delle autorità di governo. L'articolo evidenzia l'urgenza di un cambiamento strategico per garantire lo sviluppo e la sostenibilità della struttura aeroportuale nella regione.

Nel contesto attuale, i recenti tagli ai voli dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento sollevano preoccupazioni significative tra gli esponenti di Governo, che si dichiarano intenzionati ad approfondire la questione L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it

