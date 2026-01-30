Giulio Regeni riprende a febbraio processo ai quattro 007 egiziani
A febbraio riparte il processo contro i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni. Dopo anni di attesa, si torna a discutere in tribunale, con le accuse di tortura ancora al centro dell’attenzione. La vicenda di Regeni resta uno dei casi più delicati tra Italia ed Egitto.
(Adnkronos) – Riprenderà a febbraio il processo nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, con evidenti segni di tortura.
Giulio Regeni, la Corte Costituzionale accoglie il ricorso delle difese: “Ora il processo può riprendere”
La Corte costituzionale ha deciso di riaprire il processo per l’omicidio di Giulio Regeni.
Giulio Regeni, i genitori a dieci anni dalla sua morte: “Siamo rimasti umani. Giulio continua a fare cose”
A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, i suoi genitori ribadiscono l’importanza di cercare verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo del ricercatore italiano.
Argomenti discussi: Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; Giulio Regeni, il documentario che racconta Tutto il male del mondo; Dieci anni senza Giulio Regeni, dal rapimento alla battaglia per la verità: ecco cosa è successo; La fiaccolata silenziosa dieci anni dopo il rapimento di Giulio Regeni.
