Durante l’udienza di oggi a Pavia, si è evidenziata una grave violazione del Codice di procedura penale, secondo la difesa di Venditti. La presenza del titolare effettivo del subappalto nel cantiere della revisione ha sollevato interrogativi sulle modalità di registrazione e sul suo ruolo, suscitando polemiche sulla correttezza e trasparenza dell’intera procedura giudiziaria.

© Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Venditti, 'Stasi in aula grave violazione Codice procedura penale'

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Oggi si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione, sarei curioso di capire se sia soddisfatto e in quale veste sarà registrato al verbale di udienza, se spettatore abusivo o talent scout o osservatore interessato". Lo afferma l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito l'archiviazione nel 2020. "Ancora una grave violazione del Codice di procedura penale. Spero non si sostituisca un candidato innocente con un altro sfortunato innocente ed a spese di un sicuro innocente" conclude Aiello. 🔗 Leggi su Iltempo.it

