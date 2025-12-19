Masterchef 15 primi battibecchi piatti da ridere e aspiranti chef da tenere d’occhio | Barbieri Cannavacciuolo e Locatelli scelgono i 20 grembiuli bianchi – Ecco chi sono

La quindicesima stagione di Masterchef ha inizio tra battibecchi, piatti esilaranti e aspiranti chef pronti a dimostrare il proprio talento. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli scelgono i 20 protagonisti che si contenderanno il titolo, dando vita a un percorso ricco di emozioni e sorprese. Quattro puntate di casting e live cooking hanno definito la nuova classe, portando in tavola passioni e competenze culinarie da tenere d’occhio.

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si cucina. La quindicesima edizione di Masterchef ha preso il via con quattro puntate dedicate ai casting, i live cooking alla fine dei quali la classe si è formata. Venti grembiuli bianchi che offrono uno spaccato sulla società di oggi: c'è un rappresentante della minoranza linguistica Arbereshe, la "nipote d'arte" con un nonno ex chef in un ristorante stellato in Inghilterra, c'è il dentista che vuole cambiare vita, e il giovane "nerd" che vede nella cucina un'occasione per uscire di casa. Storie, vite, racconti che si preannunciano succosi per le puntate a venire.

