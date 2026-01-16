Calabresi a La Confessione di Gomez Rai 3 | Con Trump è cambiato tutto L’Ice come una milizia

Mario Calabresi, ospite a La Confessione di Peter Gomez, commenta come l’arrivo di Trump abbia influenzato le forze dell’immigrazione negli Stati Uniti, affermando che l’Ice si sia trasformato in una vera e propria milizia paramilitare. La sua analisi offre uno sguardo approfondito sui cambiamenti nel settore, evidenziando le implicazioni di queste trasformazioni sulla politica e sulla società americana.

“Con Trump è cambiato tutto. L’Ice somiglia a una milizia paramilitare”. Così Mario Calabresi ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 17 gennaio alle 20.20 su Rai 3. Dopo aver visto le immagini dell’uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis da parte di un agente dell’Ice, il giornalista ha commentato: “Minneapolis è la città dove 5 anni fa venne ucciso George Floyd e, tra l’altro, è lo Stato buono d’America, pacifico. Che cos’è cambiato? È cambiato che oggi noi abbiamo una sorta di milizia di 22mila persone – 12mila sono state assunte soltanto nell’ultimo anno – che viaggiano a volto coperto, che non hanno mandati di giudici per arrestare le persone e che si muovono in un modo paramilitare “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

