PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena 0-1 14? Bertaccini | vantaggio ospiti

Il Napoli sfiora il pareggio a pochi minuti dalla fine, ma il Cesena mantiene il vantaggio di 1-0. Al 17°, Camelio ha avuto un'occasione d’oro, ma il suo tentativo è stato respinto dal portiere ospite. Olivieri si è fatto spazio sulla destra e ha crossato in area, trovando Camelio pronto alla deviazione, ma il portiere avversario ha fatto buona guardia. La partita resta aperta, con i padroni di casa che cercano il pareggio.

17? – Napoli vicinissimo al pari con Camelio; azione personale di Olivieri sulla destra, che crossa in area di rigore dove arriva puntuale Camelio; il doppio tentativo del 30 azzurro è però parato dal portiere ospite. 14?- VANTAGGIO CESENA; azione sulla sinistra insistita, palla in mezzo dove arriva puntuale Bertaccini che batte un incerto Spinelli: 0-1. 1? – Inizia il match Intanto ecco la formazioni ufficiali: NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Eletto, Caucci; D’Angelo, Genovese, Lo Scalzo, Olivieri; Camelio, Borriello; Gorica Cesena (4-3-1-2): Gianfanti; Ribello, Ridolfi, Rossetti, Kebbeh; Domeniconi, Bertaccini, Mattioli; Amadori; Lantignotti, Wanda Papa Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 23esima giornata di Primavera 1 tra Napoli e Cesena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena 0-1 (14? Bertaccini): vantaggio ospiti Approfondimenti su Napoli Cesena Juve Cesena Primavera 0-1 LIVE: Rossetti porta avanti gli ospiti a Vinovo Segui in tempo reale la sfida tra Juve Primavera e Cesena, valida per la 16ª giornata del campionato 202526. Juve Napoli Primavera 1-0 LIVE: Pugno porta in vantaggio i bianconeri Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Napoli Primavera, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Cesena Argomenti discussi: Primavera | Il Cavalluccio impegnato a Napoli - Cesena FC; Primavera, la designazione per Napoli-Cesena; Dove vedere Napoli-Fiorentina e Cagliari-Verona: tutto lo sport in tv del 31 gennaio 2026; Primavera in trasferta. Derby con il Bologna. Diretta Napoli Cesena Primavera/ Streaming video tv: bianconeri puntano il primo posto (31 gennaio 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Cesena, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Primavera 1, Napoli-Cesena: le probabili formazioniLa Primavera del Napoli, dopo la sconfitta con torti arbitrali rimediata sul campo della Juventus, cerca il riscatto in casa contro il Cesena (calcio ... iamnaples.it | 1 Napoli Cesena Tutte le info https://tinyurl.com/20260131-matchday - facebook.com facebook Tornei #giovani /1 Da oggi a lunedì 4^ ritorno #Primavera 1 Le tre squadre #SerieB in campo domani Alle 11:00 #Frosinone- #Parma e #Napoli- #Cesena Alle 15:00 #Sassuolo- #Monza Tutte le gare in diretta su #Sportitalia Programma completo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.