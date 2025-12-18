Juve Cesena Primavera 0-1 LIVE | Rossetti porta avanti gli ospiti a Vinovo

Segui in tempo reale la sfida tra Juve Primavera e Cesena, valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26. Rossetti apre le marcature per gli ospiti, portando il Cesena avanti a Vinovo. Restate con noi per aggiornamenti, sintesi, moviola e tutte le ultime notizie su questa emozionante partita.

© Juventusnews24.com - Juve Cesena Primavera 0-1 LIVE: Rossetti porta avanti gli ospiti a Vinovo Juve Cesena Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cesena a Vinovo nella 16ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Juve Cesena Primavera 0-1: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Vinovo! 7? Juve in controllo – È partita bene la formazione di Padoin, che fin qui fa girare bene il pallone in attesa del varco giusto 11? Squillo Grelaud – Ci prova con il diagonale mancino, palla a lato 14? Tiro Boufandar – Ci prova anche lui, anche in questo caso conclusione sul fondo 15? Traversa Tosku – Gran pericolo per la Juve, Tosku colpisce la traversa piena 18? Tiro Finocchiaro – Conclusione dalla distanza che però termina ampiamente sul fondo 29? Mezz’ora di gioco – Superata la prima mezz’ora di un primo tempo non particolarmente esaltante 31? Gol del Cesena – Rossetti riesce a risolvere la mischia in area di rigore e a portare avanti i suoi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juve Cesena Primavera 0-0 LIVE: è cominciata la sfida di Vinovo! Leggi anche: Juve Lecce Primavera 1-0 LIVE: Rizzo sblocca la sfida di Vinovo, bianconeri avanti! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1; Primavera | Turno infrasettimanale in casa della Juventus; Primavera a Torino contro la Juventus; La Primavera Women batte la Juventus capolista 1-0 -. DIRETTA/ Juventus Cesena Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (18 dicembre 2025) - Diretta Juventus Cesena Primavera streaming video tv, oggi 18 dicembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

