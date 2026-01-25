Juve Napoli Primavera 1-0 LIVE | Pugno porta in vantaggio i bianconeri

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Napoli Primavera, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. Nella cronaca di oggi, Pugno ha segnato il gol che ha portato i bianconeri in vantaggio. Ti forniremo aggiornamenti sulla partita, con sintesi, moviola, tabellino e risultati, per offrire un quadro completo dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 1-0: sintesi e moviola. 54? GOL DI PUGNO- Percussione centrale di Verde che salta in velocità ben 3 avversari, servizio per Pugno che non sbaglia davanti al portiere 51? Fallo di Merola su Camelio, punizione per gli ospiti 50? Ancora possesso per la Juve, bisogna però alzare i ritmi per creare problemi ad un Napoli rintanato nella propria metacampo 46? SECONDO TEMPO- Doppio cambio per il Napoli, termina la gara di Barido dopo il primi 45 minuti 45? FINE PRIMO TEMPO 42? Ancora Pugno al centro dell'area, l'attaccante cerca una girata di testa ma non inquadra lo specchio 40? ERRORE DI MEROLA SUL CORNER- Prova uno schema ma riesce male, per poco il Napoli riparte in contropiede 38? Tiozzo sulla respinta cerca un sinistro al volo ma viene fermato, ancora angolo per i bianconeri 37? Verde conquista un angolo, buona sovrapposizione del difensore 33? OCCASIONE GRELAUD- Lavoro fantastico sulla destra fra Leone e Pugno, scarico per Merola che appoggia a Grelaud.

