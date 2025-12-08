Prima Categoria La Carrarese Giovani si prende il derby con il Romagnano Poche emozioni e solo un punto per Fivizzanese e Mulazzo

CARRARESE GIOVANI 3 ROMAGNANO 1 CARRARESE GIOVANI: Ceragioli, Bongiorni, Biasci, Cucurnia (41’ st Cucurnia), Sodini, Zuccarelli, Monaco (11’ st Iardella), Da Pozzo, Bruzzi, Costa (36’ st Agnesini), Dell’Amico (36’ st Canesi). A disp. Poli, Nelli, Bassi, Iardella, Ginesini. All. Incerti. ROMAGNANO: Mariani, Cateni (16’ st Corbani), Marku, Canestrelli, Youssefi, Bertonelli, Banti, Barbetti, Maggiore, Della Pina, Crovi. A disp. Fruzzetti, Galli, Orrico, Caprara, Pitanti, Melis, Berti. All. De Lucia. Arbitro: Barsotti di Livorno. Marcatori: 39’ pt Monaco (C); 45’ pt Fruzzetti (R); 12’, 26’ st Iardella (C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

