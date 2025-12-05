Calcio Nel recupero di Prima Categoria Mulazzo e Carrarese giovani si spartiscono la posta in palio

Mulazzo 1 Carrarese 1 MULAZZO: Cacchioli, Bernieri Francesco, Bernieri Alessandro, Manenti, Cissè, Bortolasi, Bellè, Tavaroni (84' Luccini; 89' Iaropoli), Capo (93' Bracco), Pezzoni (76' Santini), Braida (76' Simonelli). All.: Furia. CARRARESE GIOVANI: Ceragioli, Bongiorni (66' st Canesi), Biasci (66' Sodini), Agyei, Cucurnia, Zuccarelli (66' Costa), Monaco (66' Orlandi), Da Pozzo, Iardella, Bruzzi, Dell'Amico (86' Manfredi). All.: Incerti. Arbitro: Filippo Serpentoni di Pistoia. Marcatori: 45'+1' Cissè (M); 75' Orlandi (CG). Note: espulso Agyei al 86' per gioco violento. Ammoniti: Francesco Bernieri, Cissè, Monaco, Zuccarelli, Bruzzi, Agyei.

