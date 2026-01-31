Previsioni meteo Lombardia la prima settimana olimpica | cielo grigio e pioggia a Milano neve in Valtellina

La prima settimana olimpica in Lombardia si apre con cielo grigio e pioggia a Milano. Le previsioni indicano che domani e lunedì ci sarà qualche momento di sole, grazie a un promontorio anticiclonico. Ma da martedì in poi, il tempo peggiorerà con l’arrivo di una saccatura atlantica. Attese nevicate a quote basse in Valtellina, poi in aumento. La città si prepara a una settimana di condizioni instabili, con il cielo che rimarrà in parte coperto e la neve pronta a scendere a quote più alte.

Milano 31 gennaio 2026 - Condizioni meteo stabili in Lombardia, con sole che ogni tanto squarcia il cielo grigio, domani e in parte lunedì grazie a un promontorio anticiclonico ma in seguito è atteso un peggioramento per l'arrivo di una saccatura di origine atlantica tra 2 e 3 febbraio, con nevicate inizialmente a quote basse sulla Valtellina ma in rialzo. E per la cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina? Rischio debole pioggia ma è oggettivamente troppo presto per previsioni completamente attendibili.

