Prevc domina a Willingen | spettacolo nel salto con gli sci Insam migliore degli azzurri

Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi di Milano-Cortina, a Willingen il norvegese Prevc si è preso la scena dominando il salto con gli sci. Gli italiani, con Insam che si piazza come miglior azzurro, cercano di fare il punto in vista delle Olimpiadi. La competizione ha acceso gli entusiasmi degli appassionati, tra sorprese e conferme.

Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la tappa di Willingen ha regalato emozioni e conferme. Sull’Hs147 tedesco, il trentenne sloveno Domen Prevc ha messo in scena l’ennesima prova di forza, imponendosi con autorevolezza e allungando la sua scia di successi nella stagione. Sul podio sono saliti anche atleti di altre nazioni mentre l’Italia, in leggera difficoltà, ha trovato nella performance di Alex Insam il risultato più importante e significativo. La gara maschile a Willingen ha visto Domen Prevc in grande evidenza.🔗 Leggi su Sportface.it

Domen Prevc conferma la sua supremazia nel salto con gli sci e conquista ancora una volta a Willingen, sull’HS147 tedesco.

Nei Mondiali di volo, Domen Prevc si distingue nelle qualificazioni, confermando la sua superiorità.

